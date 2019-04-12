В Азербайджане растет число современных скотобоен

12 апреля 2019 04:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с органами местной исполнительной власти продолжает работу, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 11 июня 2018 года "О регулировании деятельности по забою животных".

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство. Отмечается, что в столице и регионах предприниматели создают современные пункты забоя скота и продажи мяса.

Так, очередная современная скотобойня и пункт продажи мяса действует с недавних пор на территории нового рынка в Агдашском районе. Она способна принимать ежедневно до 150 голов крупного и мелкого рогатого скота. В то же время в торговом пункте могут одновременно предлагать свой товар до 20 мясников. Скот до забоя проходит ветеринарное обследование, а мясо, после забоя - лабораторное.

В недалеком будущем Агентство планирует, с помощью органов местной власти создание таких современных скотобоен и пунктов продажи мяса во всех регионах страны..

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане уничтожено 120 кг непригодного к употреблению мяса
Общество 04:32
В бакинском поселке обнаружен незаконно действующий цех по производству курятины (ФОТО)
Общество 11 апреля 10:07
В Азербайджане предотвращена попытка продажи более 300 кг некачественного мяса
Происшествия 10 апреля 11:23
В Азербайджане выявлен цех, в котором производился сыр в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 9 апреля 21:41
В Азербайджане ужесточаются меры по предотвращению незаконного забоя скота
Общество 9 апреля 13:21
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о результатах экспертизы детской смеси
Происшествия 5 апреля 17:49
Лента новостей
Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР
Другие страны 04:37
В Азербайджане уничтожено 120 кг непригодного к употреблению мяса
Общество 04:32
Азербайджанским бизнесменам выделены льготные кредиты на сумму около 25 млн манатов
Бизнес 04:21
В Disney анонсировали запуск сервиса для просмотра фильмов
Другие страны 04:14
Израильский аппарат разбился при посадке на Луну
Европа 02:08
"Челси" обыграл "Славию" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы
Европа 01:11
"Арсенал" обыграл "Наполи" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Европа 01:09
Дэвид Бернхардт утвержден на посту главы МВД США
США 00:39
Идти за своей мечтой: американский гитарист с ограниченными возможностями выступил в Баку (ФОТО)
Культура 00:03