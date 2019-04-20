Азербайджан и Россия готовят проект соглашения в сфере пенсионного обеспечения

20 апреля 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия разрабатывают проект соглашения в сфере пенсионного обеспечения, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

Отмечается, что в настоящее время ведется подготовка проекта «Соглашения о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Россией».

«Проект нацелен на создание правовой основы в сфере пенсионного обеспечения и страхования и касается граждан Азербайджана, работающих в России в качестве трудовых мигрантов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках подготовки данного проекта в Москве была проведена вторая экспертная встреча между представителями министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и работниками министерства труда и социальной защиты России.

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с режимом социального страхования в сфере пенсионного обеспечения, а также дальнейший механизм выплат пенсий гражданам в статусе трудовых мигрантов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Оше состоялся диалог представителей Тюркоязычных стран
Центральная Азия 13:52
США поддерживают реформы в Азербайджане - посол
Бизнес 13:26
Оглашена дата начала общественных консультаций по Тарифному кодексу IGB
Энергетика 13:11
Турция заинтересована в поставке энергоресурсов Каспийского бассейна на мировые рынки - министр
Энергетика 12:43
Эльхан Алескеров: В двух предложениях глава МИД Армении соврал как минимум семь раз
Нагорно-карабахский конфликт 11:54
Азербайджан значительно нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 10:30
Лента новостей
Боевики напали на здание министерства в Кабуле
В мире 14:57
Надеюсь пройти в финал AGF Junior Trophy - белорусская гимнастка
Общество 14:52
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на закупку масленого насоса
Бизнес 14:49
Представитель "Citibank" провел презентацию в UNEC (ФОТО)
Общество 14:49
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 14:43
Немецкая компания построит золотодобывающее предприятие в Казахстане
Бизнес 14:32
В доме экс-президента Судана нашли миллионы евро
В мире 14:31
В США двух школьниц задержали по подозрению в подготовке массового убийства
В мире 14:28
Турция нуждается в закупке российских ЗРК С-400 - министр обороны
Турция 14:27