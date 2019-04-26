Рейсы AZAL и Buta Airways 29 и 30 мая будут выполняться по измененному графику

26 апреля 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года, вносятся изменения в расписание рейсов ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на AZAL.

Рейсы 29 и 30 мая будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.

29 мая (указано местное время, суффикс «+» указывает на время следующего дня):

Номер рейса

Маршрут

Вылет из Баку

Прилет в пункт назначения

Вылет из пункта назначения

Прилет в Баку

J2-003/004

Баку-Анкара-Баку

20:00

21:30

22:30

01:50+

J2-011/012

Баку-Дубай-Баку

04:50

07:45

10:10

13:10

J2-026

Анталья-Баку

16:00

19:50

J2-076

Стамбул (IST)-Баку

16:30

20:15

J2-9683/9684

Киев (IEV)-Баку

(Buta Airways)

16:10

20:30

J2-9575/9576

Баку-Казань-Баку

(Buta Airways)

20:00

21:50

22:50

02:50+

J2-9717/9718

Баку-Мин.Воды-Баку

(Buta Airways)

21:00

21:40

22:40

01:05+

J2-809/810

Баку-Москва (VKO)-Баку

Рейсы отменены

J2-079/080

Баку-Стамбул-Баку

Рейсы отменены

J2-852/851

Баку-Москва (DME)-Баку

Рейсы отменены

J2-255

Баку-Нахчыван

Рейсы отменены

J2-254

Нахчыван-Баку

Рейсы отменены

30 мая (указано местное время):

Номер рейса

Маршрут

Вылет из Баку

Прилета в пункт назначения

Вылет из пункта назначения

Прилет в Баку

J2-011/012

Баку-Дубай-Баку

12:40

15:35

16:45

19:45

J2-827

Баку-Москва (VKO)

02:45

05:00

J2-852/851

Баку-Москва (DME)-Баку

11:40

13:50

14:50

18:40

J2-9111/9112

Баку-Аланья-Баку

(Buta Airways)

12:30

14:30

15:30

19:20

J2-9685/9686

Баку-Одесса-Баку

(Buta Airways)

12:15

14:40

15:40

19:40

J2-239

Баку-Гянджа

Рейс перенесен на 29 мая

вылет: 08:00, прилет: 09:00

J2-021/322

Баку-Тель-Авив-Баку

Рейсы отменены

J2-075/076

Баку-Стамбул(IST)-Баку

Рейсы отменены

J2-9103/9104

Баку-Стамбул(SAW)-Баку

(Buta Airways)

Рейсы отменены

J2-9223/9224

Баку-Тбилиси-Баку

(Buta Airways)

Рейсы отменены

J2-9017/9018

Баку-Тегеран-Баку

(Buta Airways)

Рейсы отменены

J2-251

Баку-Нахчыван

Рейсы отменены

J2-258

Нахчыван-Баку

Рейс отменен

Отметим, что пассажиры вышеуказанных рейсов будут также уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета. Пассажирам отмененных и измененных рейсов, по их желанию, будут предложены альтернативные варианты перелета.

Для получения дополнительной информации, просим обращаться по электронной почте callcenter@azal.az, письменные обращения по WhatsApp принимаются на номер (+994 70) 437 40 82.

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