Рейсы AZAL и Buta Airways 29 и 30 мая будут выполняться по измененному графику

БАКУ /Trend/ - В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года, вносятся изменения в расписание рейсов ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на AZAL.

Рейсы 29 и 30 мая будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.

29 мая (указано местное время, суффикс «+» указывает на время следующего дня):

Номер рейса Маршрут Вылет из Баку Прилет в пункт назначения Вылет из пункта назначения Прилет в Баку J2-003/004 Баку-Анкара-Баку 20:00 21:30 22:30 01:50+ J2-011/012 Баку-Дубай-Баку 04:50 07:45 10:10 13:10 J2-026 Анталья-Баку 16:00 19:50 J2-076 Стамбул (IST)-Баку 16:30 20:15 J2-9683/9684 Киев (IEV)-Баку (Buta Airways) 16:10 20:30 J2-9575/9576 Баку-Казань-Баку (Buta Airways) 20:00 21:50 22:50 02:50+ J2-9717/9718 Баку-Мин.Воды-Баку (Buta Airways) 21:00 21:40 22:40 01:05+ J2-809/810 Баку-Москва (VKO)-Баку Рейсы отменены J2-079/080 Баку-Стамбул-Баку Рейсы отменены J2-852/851 Баку-Москва (DME)-Баку Рейсы отменены J2-255 Баку-Нахчыван Рейсы отменены J2-254 Нахчыван-Баку Рейсы отменены