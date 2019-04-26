Активы SOFAZ впервые за 20 лет превысили $40 млрд (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) впервые за 20 лет превысили 40 миллиардов долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчета фонда.

Так, по данным отчета, на 31 марта активы SOFAZ достигли 40 273,3 миллиона долларов, что на 4.56 процента больше показателя на начало года (38 515,2 миллиона долларов).

«Объем активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана, созданного в 1999 году в результате дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева и в этом году отмечающего свое 20-летие, впервые в своей истории превысил 40 миллиардов долларов. Рост активов SOFAZ является еще одним примером проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева долгосрочной политики, нацеленной на устойчивый экономический рост», - говорится в сообщении фонда.

В первом квартале этого года бюджетные доходы SOFAZ составили 5 960,7 миллиона манатов, бюджетные расходы - 2 640,7 миллиона манатов.

Доходы фонда от реализации нефтегазовых соглашений составили 4 605,0 миллиона манатов, в том числе 3 833,5 миллиона манатов от продажи прибыльной нефти и газа, 766,4 миллиона манатов за счет бонусных выплат, 5,1 миллиона манатов - транзитные доходы. Доходы от управления средствами фонда составили 1 355,7 миллиона манатов.

В течение квартала SOFAZ осуществил трансферты в государственный бюджет в объеме 2 615,0 миллиона манатов.

На реализацию мероприятий по улучшению социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 19,7 миллиона манатов, расходы на управление фондом составили шесть миллионов манатов.

Внебюджетные расходы SOFAZ от изменения курсов валют составили 332 миллиона манатов.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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