Азербайджанский грузовой Boeing 747 впервые приземлился в новом аэропорту Стамбула (ФОТО)

29 апреля 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет Boeing 747-8F азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way West Airlines стал самым первым грузовым крупногабаритном авиалайнером по категории F, который приземлился в недавно открывшемся аэропорту города Стамбула, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Silk Way West Airlines

Рейс Баку-Стамбул-Баку был обслужен турецкой компанией Çelebi, которая на протяжении многих лет оказывает авиационные услуги на высоком профессиональном уровне.

С момента своего основания в 2012 году грузоперевозчик постоянно расширяет свою маршрутную сеть с целью охватить многие направления по всему миру. Silk Way West Airlines выполняет полеты на девяти самолетах Boeing B747 из Баку до основных транспортных хабов, таких как Гонконг, Осака, Сеул, Дакка, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур, Чикаго, Милан, Амстердам, Люксембург, Стамбул, Дубай и др.

Новый аэропорт расположен в районе Арнавуткёй европейской части Стамбула в 35 километрах от центра города, и с 7 апреля также обслуживает все пассажирские рейсы, которые были переведены из аэропорта Ататюрк после его закрытия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Авиакомпания Silk Way West Airlines вновь успешно прошла аудит IOSA
Бизнес 27 февраля 11:41
Silk Way West Airlines открывает новое направление в Китай
Бизнес 21 сентября 2018 16:34
Jal Cargo будет использовать возможности Silk Way West Airlines для грузоперевозок
Бизнес 21 июля 2018 18:46
Silk Way West Airlines возобновила грузоперевозки в Будапешт
Бизнес 31 марта 2018 12:03
Silk Way West Airlines выполнила чартерный грузовой рейс между Азербайджаном и Бразилией
Бизнес 15 декабря 2017 17:59
Азербайджан открывает второй грузовой авиарейс в Японию
Бизнес 8 декабря 2017 20:00
Лента новостей
Зажигательное шоу Cardi B: Азербайджан - прекрасная страна, хорошие люди, вкусная еда (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:09
ГЭЦ Азербайджана аннулирует результаты абитуриентов, нарушающих правила приемных экзаменов
Общество 13:08
Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций - вице-премьер
Бизнес 13:08
Ученые выяснили, когда усопших в Facebook станет больше, чем живых людей
В мире 13:03
Определены сроки завершения ирригационных работ на территории агропарка «Ялама»
Бизнес 13:02
В Азербайджане снизился спрос на запчасти к грузовикам
Бизнес 12:57
Azercell поддержал мероприятие, организованное по случаю дня "Девушки в ИКТ"
ИКТ 12:51
Внешний фон торгов на Казахстанской фондовой бирже негативен и может оказать давление на нацвалюту
Финансы 12:51
Туркменистан и Катар обсудили перспективы торгово-экономического партнёрства
Бизнес 12:50