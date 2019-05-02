Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупреждает предпринимателей о мошенниках

БАКУ /Trend/ - В последние дни выявляются случаи, когда под именем Агентства пищевой безопасности некими лицами в объектах предпринимательства проводились незаконные проверки, и у граждан, предъявляя поддельные документы, требовали деньги, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Агентство заявляет, что информация об этом направлена в правоохранительные органы.

«Однако информация о лицах, которые под различными предлогами требуют у предпринимателей незаконную оплату, предъявляя поддельные документы, продолжает поступать", - говорится в сообщении.

В связи с этим Агентство доводит до внимания предпринимателей пищевого сектора, что во время мониторингов, проверок нет механизма оплаты на месте. Кроме того, работу деятельности Агентства в этой сфере осуществляют инспекторы, входящие в состав специальных групп. Никто вне этих инспекционных групп и даже другие сотрудники Агентства не имеют полномочий проводить подобного рода проверки.

Агентство просит предпринимателей запрашивать нижеследующие документы у любого лица или сотрудника структуры, пришедшего под любым предлогом на объект предпринимательства с проверкой:

- разрешение на проведение проверки – выписку из единого информационного реестра минюста о проведении проверки,

- оригинал решения, принятого должностным лицом о проведении соответствующей проверки на объекте предпринимательства,

- служебное удостоверение инспекторов, проводящих проверку,

- список вопросов проверки, представленных до проведения проверки,

- устное информирование проверяющим лицом о правах и обязанностях предпринимателя,

- имена и фамилии проверяющих инспекторов в решении, принятом должностным лицом о проведении проверки.

Агентство доводит до внимания предпринимателей, что лица, приходящие на объекты предпринимательства, и требующие оплату на месте, не являются сотрудниками Агентства. При возникновении подобных ситуаций следует обращаться на «горячую линию» Агентства 1003 или в правоохранительные органы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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