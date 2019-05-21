Pasha Bank может расширить деятельность за рубежом

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank не исключает вероятности открытия в будущем дочерних структур в других странах после 2020 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления банка Талех Кязимов.

Кязимов сказал, что в ранее разработанной до 2020 года стратегии не запланировано открытие новых структур. Но по словам председателя, в мае-июне 2020 года ожидается разработка новой стратегии, при создании которой будет обсуждено открытие дочерних структур в новых странах.

Кязимов отметил, что в настоящее время банк работает над развитием дочерних банков в Грузии и Турции. Также председатель отметил, что 2018 год был успешным, что позволяет банку расширить кредитование для физических лиц и развивать торговые отношения между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

ОAO "PashaBank" создан в июне 2007 года и действует на основе лицензии №250 Центрального банка Азербайджана от 28 ноября 2007 года.

ОАО "PashaBank", входит в состав Pasha Holding, который является инвестиционной компанией, а не классическим холдингом. В структуру Pasha Group также входят Kapital Bank, где холдингу принадлежат 99,75 процента акций.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.