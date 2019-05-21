Сотрудники Kapital Bank подписали значимое соглашение (ФОТО)

21 мая 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два сотрудника Kapital Bank впервые в Азербайджане подписали соглашение о сотрудничестве в области комплаенс с престижной организацией.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение банка, это первое соглашение, отражающее учения в области комплаенса в странах СНГ и Кавказском регионе.

Основанная сотрудниками департамента права и комплаенса Kapital Bank Алмас Мусаевой и Лейлой Салимзаде компания “Vendra” и влиятельная компания ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) отныне будут заниматься своей деятельностью в регионе в качестве партнеров.

Отметим, что ACAMS – международная организация, целью которой является повышение знаний, навыков и опыта специалистов, работающих в сфере борьбы против легализации денежных средств, полученных преступным путем, борьбы с финансированием терроризма и предотвращения финансовых преступлений. Среди членов организации – ведущие финансовые учреждения мира, контролирующие органы, правоохранительные органы и представители промышленного сектора.

ACAMS работает в основном по нескольким направлениям: совершенствование международных стандартов в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, повышение опыта сотрудников, работающих в соответствующих сферах частных и государственных структур, становление этих сотрудников в специалистов международного уровня, обмен лучшими практиками в области отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма, создание сети и т.д.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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