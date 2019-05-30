Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 14%

БАКУ /Trend/ - Капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам апреля 2019 года составила 4,41 миллиарда манатов, что на 14,16 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками.

По данным отчета, совокупные активы банков на 30 апреля текущего года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года выросли на 7,66 процента, достигнув 29,77 миллиарда манатов.

За отчетный период объем находившихся в распоряжении банков наличных средств составил почти 1,37 миллиарда манатов, на корреспондентских счетах в Центральном банке находилось 1,52 миллиарда манатов, а средства на ностро-счетах (корреспондентские счета в других банках) – почти 2,605 миллиарда манатов. Инвестиции банков в ценные бумаги достигли 4,194 миллиарда манатов (рост по сравнению с апрелем прошлого года почти в 1,5 раза).

Банки увеличили кредитование на 15,4 процента, и по итогам апреля этого года совокупный кредитный портфель банков составил 11,26 миллиарда манатов. По этим кредитам были созданы резервы на 1,413 миллиарда манатов.

Совокупные обязательства банковского сектора страны выросли на 6,6 процента, до 25,349 миллиарда манатов. Наибольшая доля обязательств пришлась на депозиты – 74,2 процента, или 18,801 миллиарда манатов (рост на 10,9 процента). Объем депозитов физических лиц составил 8,63 миллиарда манатов, юридических лиц – 10,18 миллиарда манатов.

Обязательства банков перед Центральным банком сократились в 1,8 раза до 248,2 миллиона манатов.

Чистая прибыль банковского сектора на конец апреля 2019 года составила 347,9 миллиона манатов. В апреле прошлого года убытки банков составляли 57,1 миллиона манатов. Прибыль сформировалась за счет процентных доходов в 644 миллиона манатов (в том числе 457,1 миллиона манатов – доходы по процентам от кредитов) и непроцентных - на 250,3 миллиона манатов. Процентные расходы банков составили 187,7 миллиона манатов, в том числе выплата процентов по депозитам – 125,3 миллионов манатов, непроцентные расходы – 344,3 миллиона манатов.

В итоге образовалась операционная прибыль в размере 288,4 миллиона манатов. В отчетный период банки также выделили 65,3 миллиона манатов на покрытие возможных убытков по активам и выплатили 27,5 миллиона манатов в качестве налога на прибыль. Другие доходы составили 21,7 миллиона манатов.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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