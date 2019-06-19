С начала года Азербайджан осуществил 5 экспортных миссий

19 июня 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые пять месяцев текущего года Азербайджан осуществил пять экспортных миссий, две из которых были осуществлены в Китай, остальные – в Польшу, Латвию и Катар.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев.

Абдуллаев отметил, что в рамках миссии в Латвии был подписан контракт на поставку фундука на сумму 300 тысяч долларов, что по его словам является хорошим результатом проделанной работы.

Также Абдуллаев добавил, что в рамках экспортных миссий были подписаны договоры на сумму объемом три миллиона долларов, из которых уже был осуществлен экспорт продукции на сумму в один миллион долларов.

Говоря о других работах, проведенных за этот год, Абдуллаев отметил, что Азербайджан был представлен на семи международных выставках, на которых успешно был представлен бренд Made in Azerbaijan. Помимо этого, был затронут вопрос о торговых домах, один из которых был открыт в этом году в Дубае (ОАЭ).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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