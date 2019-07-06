В ближайшем будущем в Азербайджане будет отремонтировано 1500 километров железной дороги

6 июля 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние три года в Азербайджане было отремонтировано 875 километров железнодорожных путей. Об этом сказал журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в рамках церемонии встречи железнодорожного контейнерного состава из Китая в Азербайджан, сообщает в субботу Trend .

Председатель отметил, что в течение следующих трех лет планируется отремонтировать около 1500 километров железной дороги.

«В этом году пройдет несколько тендеров. Возможно, мы начнем ремонт железной дороги до границы с Россией с конца 2019 года или начала будущего года», - сказал он.

Отметим, что в субботу состоялась церемония встречи железнодорожного контейнерного состава, прибывшего из Китая в Азербайджан.

Соглашение о стратегическом партнерстве в транспортно-транзитной сфере между компаниями азербайджанской ADY Container (дочерняя структура АЖД) и китайской Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd. было подписано 24 апреля в Пекине в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь». Согласно договоренности, обе компании планируют отправить в 2019 году 30 контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По данным ADY Container, соглашение также сыграет важную роль в расширении деятельности Бакинского международного морского торгового порта в качестве транспортного узла.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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