Межбанк Азербайджана по мнению Euromoney признан лучшим банком года

12 июля 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Международный банк Азербайджана" признан лучшим банком в стране по версии финансового журнала Euromoney, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Как отмечено в сообщении, журнал наградил банк премией ввиду интенсивно растущего объема активов, большой клиентской базы, широкой сети банкоматов в стране, глобальных партнерских отношений, применяемых в работе инновационных технологий. Кроме того, журнал отметил реализуемые банком проекты корпоративной социальной ответственности.

Решение журнала было объявлено на традиционной церемонии вручения Award of Excellence в Лондоне.

Группа Euromoney, основанная в 1969 году, объединяет множество компаний, специализирующихся на банковской и финансовой сферах. Награды Euromoney, которому в этом году исполняется 50 лет, являются одними из самых престижных в мире финансов. Журнал анализирует деятельность банков, работающих в более чем 100 странах мира, результаты, которых они достигли за год. Также принимаются во внимание наблюдения международных банков-корреспондентов, известных финансистов и банкиров относительно этих банков. В результате такой комплексной оценки Euromoney определяет владельцев наград.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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