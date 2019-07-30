За полгода в Азербайджане заключено около 19 тыс. договоров по Green Card

30 июля 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2019 года было подписано 18 837 договоров международного страхования Green Card, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бюро обязательного страхования Азербайджана

По данным Бюро, в январе-июне 2019 года страховщики, имеющие право действовать в рамках системы Green Card, продали 18 837 страховых лицензий. Это на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период страховые взносы, собранные страховыми компаниями по международным договорам страхования Green Card, составили 1,359 миллиона манатов. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество страховых случаев за отчетный период увеличилось на 5,8 процента до 219.

В первой половине 2019 года Бюро продолжило рассмотрение 72 дел, связанных со страховыми претензиями в рамках системы Green Card. Количество зарегистрированных случаев относительно аналогичного периода прошлого года снизилось на 42 процента.

В настоящее время членами Бюро обязательного страхования Green Card являются 12 страховых компаний.

Международная страховая система Green Card - это соглашение о взаимном признании сертификатов страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ее участниками. В соответствии с этой системой сертификат страхования гражданской ответственности, выданный любым из государств-участников Соглашения о Green Card, действителен на территории других государств-участников этого соглашения. В настоящее время в системе насчитывается 48 стран.

Азербайджан был принят в качестве члена системы 28 мая 2015 года и действует в ней с 1 января 2016 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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