Kapital Bank развивает систему Клиент Банк

15 августа 2019 10:35 (UTC+04:00)

Kapital Bank периодически внедряет новшества в направлении развития клиентского обслуживания. Благодаря системе Клиент Банк, которая уже долгое время оказывает услуги предпринимателям и юридическим лицам, клиенты получили возможность более удобным способом совершать онлайн-транзакции.

Для подключения к системе Клиент Банк достаточно подать заявку в одном из филиалов Kapital Bank или же позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. С помощью этой системы, не приходя в банк, вне зависимости от времени и места, можно совершать множество операций онлайн.

С помощью Клиент Банк клиенты могут удобно и безопасно воспользоваться рядом услуг: контроль и получение выписки по вкладам, текущим счетам, платежным картам, кредитам, POS-терминалам, осуществление на выгодных условиях переводов внутри страны в национальной и иностранной валюте, переводы за границу и операции конвертации (безналичный обмен), пополнение счета и осуществление переводов с помощью бизнес-карты без ограничения по времени, внесение денежных средств на зарплатную карту, заказ новых карт, продление срока действия карты.

Следует отметить, что при осуществлении переводов через систему Клиент Банк, можно получить скидку до 25%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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