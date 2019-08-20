Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)

20 августа 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в целях усиления потенциала человеческих ресурсов, повышения знаний и создания модели компетентности в обществе создало отдел здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды, а также учебный центр.

Как сообщили Trend в ЗАО, созданными структурами были организованы тренинги по сферам общества. К тренингам привлечены специалисты SƏTƏM, работающие во всех структурных подразделениях ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Целью общества является дальнейшее повышение знаний и профессионализма специалистов в области здравоохранения, безопасности труда и охраны окружающей среды и обеспечение применения "стандарта ISO 45001 по системе управления профессиональным здоровьем и безопасностью".

Со стороны отдела SƏTƏM и учебного центра в тренингах планируют принять участие более ста специалистов SƏTƏM. Учения начались 22 июля 2019 года и к этому времени успешно завершили мероприятия 90 человек.

На тренингах, проводимых опытными тренерами в двух центрах, специалисты обучаются работе с электрическим оборудованием и пожарной безопасности, правилам доступа и выхода на опасные участки, оказанию первой медицинской помощи, техническому контролю на технически сложных и опасных объектах, улучшению условий труда, работе на высоте, использованию международных прогрессивных стандартов и инновационных методов работы, соблюдению экологических норм и охране окружающей среды, а также будут затронуты другие важные темы.

Обучение проходит в интерактивном формате и сыграет важную роль в организации высокого уровня безопасности работников железных дорог и повышении эффективности их работы.

Тренинги продлятся до конца сентября, участникам будут вручены соответствующие сертификаты.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
  • Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
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