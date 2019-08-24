Азербайджан и Россия изучают варианты развития совместных проектов в сфере туризма

24 августа 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана продолжает переговоры с российскими партнерами по поводу реализации совместных туристических проектов, сообщил Trend руководитель отдела по связям с общественностью Агентства Кенан Гулузаде.

По словам руководителя отдела, стороны рассматривают возможные варианты по созданию совместных пилотных проектов в направлении Северного Кавказа.

"На данный момент стороны обсуждаются детали предстоящих совместных проектов, реализация которых может начаться до конца текущего года. Обе стороны заинтересованы в тесном сотрудничестве в туристической сфере, особенно с учетом большого потенциала, который не достаточно использован по сегодняшний день. Проекты направлены на создание новых туристических маршрутов между Азербайджаном и Россией, а также на развитие курортно-санаторного направления", - отметил Гулузаде.

Отметим, что в Азербайджане интерес к санаторно-курортной сфере России с каждым годом набирает популярность, особенно в отношении курортов Минеральных Вод на Северном Кавказе.

В частности, на Северном Кавказе действует несколько санаториев, построенных с азербайджанскими инвестициями, одним из которых является современный санаторий "Источник" в Ессентуках, совокупный объем инвестиций в этот проект составил 1,5 миллиарда рублей. Помимо этого, стороны прорабатывают совместный проект по строительству СПА-комплекса в Кисловодске и санатория в Железноводске. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на 2020 год.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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