В Узбекистане появится агентство космических исследований и технологий

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому при Кабинете министров создается Агентство космических исследований и технологий («Узбеккосмос»), сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В указе отмечается, что активная инвестиционная политика и меры по повышению уровня и качества жизни населения требуют задействования неиспользованных возможностей наукоемких, технологичных и масштабных направлений деятельности, таких как инновации, нанотехнологии, атомная энергетика, космическая промышленность.

Агентство «Узбеккосмос» определено органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий. Среди его основных задач:

- реализация государственных программ развития космической отрасли в Узбекистане;

- развитие инфраструктуры космической отрасли, космических исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ;

- содействие государственным органам в повышении эффективности решения задач путем применения стратосферных и других беспилотных летательных аппаратов, а также космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и спутниковой связи;

- привлечение иностранных инвестиций и передовых технологий в сферу космической деятельности, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Принятие решений по стратегическим вопросам развития космической отрасли будет осуществляться на основе заключений Научно-технического и экспертного совета Агентства «Узбеккосмос». В его состав войдут представители министерств по развитию информационных технологий и коммуникаций, обороны, инновационного развития и т.д.

Указом утверждена «Дорожная карта» по развитию космической отрасли в Узбекистане на 2019-2020 годы.

До 1 ноября планируется разработать проект закона «О космической деятельности», а до 1 июля 2020 года — проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020−2030 годы.

В программу должны быть включены такие вопросы, как строительство объектов космической отрасли и соответствующей инфраструктуры, а также подготовка специалистов в вузах и учебных центрах в сфере космических исследований и технологий.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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