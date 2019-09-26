Центр анализа экономических реформ продолжит совместную работу с Международной финансовой корпорацией

БАКУ /Trend/ - В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (IITKM) состоялась встреча между Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам и Международной финансовой корпорацией (IFC), сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу IITKM.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализации Азербайджанского проекта инвестиционного климата и конкурентоспособности агробизнеса с IFC и правительством Азербайджана, а также общей деятельности в рамках меморандума о взаимопонимании. Рабочая группа также сделала презентации о проделанной работе.

В ходе встречи стороны обсудили комплекс мер по дальнейшему улучшению бизнес-среды в рамках соглашений о сотрудничестве, в частности, о развитии механизма свободной конкуренции и повышении прозрачности в этой сфере. Также были проведены обсуждения ключевых мероприятий проекта.

По итогам встречи было решено продолжить совместную работу по упрощению лицензирования и проверок, при поддержке усилиям Азербайджана по улучшению инвестиционного климата и повышению конкурентоспособности агробизнеса.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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