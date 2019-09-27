Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн

27 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

ОАО «АтаБанк» представляет предпринимателям, желающим заняться электронным бизнесом и модернизировать свою деятельность услугу e-commerce. С помощью услуги электронная коммерция клиент из любой точки мира с легкостью зайдя на интернет страницу выбирает продукт, который собирается купить, и удобно и безопасно провоизводит платежт в онлайн режиме.

Теперь владельцы онлайн торговли, подключившись к услуге e-commerce, смогут легко принимать безналичные платежи в онлайн магазине или мобильном приложении. Одним словом, эта услуга будет играть для них роль виртуального POS-терминала.

Также директор департамента Развития Бизнеса АтаБанк-а Орудж Ибрагимов отметил, что в связи с растущей тенденцией цифровизации в мире ведение торговли с внедрением возможностей информационных технологий, помимо традиционных методов, привлечет предпринимателям новых потребителей и АтаБанк всегда готов поддержать их в этом.

Подробнее об услуге e-commerce, дающей такие преимущества как, бесплатное подключение, выгодные тарифы по операциям, бесплатная услуга AtaNet и привлечение новых клиентов можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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  • Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
  • Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
  • Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
  • Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
  • Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
  • Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
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