В Азербайджане изменятся сроки налоговых льгот для резидентов промпарков и технопарков

5 ноября 2019 07:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется увеличить с семи до 10 лет срок налоговых и таможенных льгот для резидентов промышленных парков и технопарков, сообщает Trend со ссылкой на источник в минналогов.

По информации источника, это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые поступили для рассмотрения в Милли меджлис (парламент) Азербайджана.

Согласно поправкам, резиденты промышленных парков и технопарков будут освобождены от уплаты налога на прибыль, налога на землю, на имущество, от уплаты таможенных пошлин при импорте техники, установок и технологического оборудования сроком на 10 лет с момента регистрации.

Поправки касаются также управляющих компаний и операторов промышленных парков и технопарков, которые освобождаются от уплаты налога на прибыль с части доходов, направляемых ими на строительство и содержание инфраструктуры парков.

В настоящее время льготы для резидентов действительны в течение семи лет с момента регистрации.

Льготы вступили в силу с первого января 2013 года.

В настоящее время в Азербайджане действуют пять промышленных парков – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также четыре промышленных кварталов – Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский и Сабирабадский. Общее число резидентов в промпарках и промкварталах составляет 82.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское предприятие увеличит производство алкогольной продукции
Бизнес 4 ноября 18:26
Азербайджанская компания расширяет ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 4 ноября 18:23
Предприятие «Göyçay Süd» огласило объемы экспорта фруктовых соков
Бизнес 4 ноября 18:06
Азербайджанский завод увеличит производство сыра
Бизнес 4 ноября 17:53
Ученый: Проведение конгресса Академии астронавтики в Баку предоставляет Азербайджану широкие возможности
Политика 4 ноября 16:55
Создайте самую безопасную цифровую среду с помощью "Azercell Kids"
Общество 4 ноября 16:15
Лента новостей
В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
Другие страны 07:59
В работе Snapchat произошел сбой
Другие страны 07:45
Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран
Другие страны 07:19
В Ираке отключили интернет на фоне протестов
Другие страны 06:52
В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от недавних тайфунов
Другие страны 06:04
В администрации США назвали запуск Ираном новых центрифуг ядерным шантажом
Другие страны 05:10
КНДР назвала доклад Госдепа по терроризму политической провокацией
Другие страны 04:48
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,9
Другие страны 04:29
В Канаде неизвестный застрелил мужчину около ТЦ
Другие страны 04:11