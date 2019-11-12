В Баку обсудят расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - В рамках очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества сторон, сообщили Trend во вторник в министерстве экономики.
Согласно информации, заседание пройдет в Баку 13 ноября.
Это будет седьмое по счету заседание межправкомисии двух стран. Предыдущее заседание состоялось в апреле 2017 года в Дубае.
Сопредседателями комиссии являются министры экономики Азербайджана и ОАЭ.
Отметим, что между сторонами активно развивается сотрудничество во многих областях торговли и экономики. На сегодня подписано более 30 документов о сотрудничестве в приоритетных сферах, в частности промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, связи, транспорте.
Согласно данным, в Азербайджане работает свыше 250 компаний из ОАЭ.
(Автор: Матанат Насибова)
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