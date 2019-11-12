В Азербайджане пройдут общественные обсуждения относительно выхода МСБ на финансовые рынки

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного совета при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) 14 ноября в Бакинском бизнес-центре будет проведен форум на тему "Транспарентность в выходе на финансовые рынки субъектов малого и среднего бизнеса: текущая ситуация и перспективы".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, на форуме, который состоится с участием различных банков, кредитных организаций, не являющихся банками, кредитных союзов, а также представителей Центробанка Азербайджана, Палаты по надзору над финансовыми рынками, Ассоциации банков и Агентства, пройдут общественные обсуждения актуальных вопросов относительно выхода предпринимателей на финансовые рынки, услуг финансовых организаций, текущие и альтернативные механизмы финансирования государственных и частных структур.

В рамках мероприятия будет организована выставка услуг, предлагаемых различными финансовыми организациями субъектам микро, малого и среднего предпринимательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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