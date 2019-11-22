ЕС нацелен на поддержку частного бизнеса Туркменистана

22 ноября 2019 11:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на СППТ.

Стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов, затрагивающих различные отрасли экономики.

На встрече была отмечена необходимость обмена экспертными навыками в областях сельского хозяйства, высоких технологий, защиты экологии и использования возобновляемых источников энергии.

Спецпредставитель ЕС подчеркнул значение новой «Стратегии ЕС для Центральной Азии», говорится в сообщении.

Обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия, подготовки к первому экономическому форуму "ЕС-Центральная Азия", проведение которого запланировано в Кыргызстане в начале 2020 года.

Напомним, что десятки малых и средних предприятий (МСП) в Туркменистане получают консультации в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), финансируемой Европейским союзом.

Программа нацелена на внедрение передовой практики в такие ключевые сектора экономики, как агробизнес, строительство, транспорт, текстильная промышленность, туризм, обрабатывающая промышленность и услуги.

Напомним, что ЕБРР в целом инвестировал 280 миллионов евро в различные отрасли экономики Туркменистана в рамках 72 инвестиционных проектов по всей стране.

Акционерами ЕБРР являются 67 стран, ЕС и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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