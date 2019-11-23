Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Узбекистаном

АШХАБАД /Trend/ - Утверждён состав межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend.

Соответствующее постановление президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова было обнародовано в субботу.

Напомним, что 28-29 ноября состоится рабочий визит президента Туркменистана в Узбекистан. Запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран рассмотрят возможности расширения туркмено-узбекских связей по всему спектру сотрудничества, говорилось в сообщении правительства Туркменистана.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США со 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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