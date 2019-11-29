Прошла встреча в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг "

БАКУ/Trend/ - Председатель закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов встретился с главами делегаций российских, белорусских, иранских и индийских железных дорог, посетивших Баку для участия в четвертом заседании рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщил Trend со ссылкой на ЗАО " Азербайджанские железные дороги" .

Председатель общества отметил, что первый договор о транспортном коридоре "Север-Юг" был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге. Азербайджан присоединился к этому соглашению через пять лет - в 2005 году. В последующие годы в целом 13 государств подписали и ратифицировали это соглашение.

Основной целью транспортного коридора "Север-Юг" является, прежде всего, снижение сроков доставки грузов, перевозимых из России, северной и западной Европы, а также стран Персидского залива, снижение цен на перевозки и повышение функциональности коридора.

Время доставки товаров по текущему маршруту (Суэцкий канал) составляет 45-60 дней, а по транспортному коридору “Север-Юг” ожидается снижение этого срока до 14-20 дней. Говоря об исторических корнях и современном развитии дружественных связей между нашими странами, Джавид Гурбанов отметил экономическое значение этого коридора, сближающего различные географические пространства.

Джавид Гурбанов также отметил, что в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг " азербайджанская сторона выполнила возложенные на нее задачи. От станции Астара до государственной границы Ирана проложено 8,3 километров железнодорожного полотна и построен железнодорожный мост через реку Астара. В то же время, в Астаре (Иран) продолжается строительство железнодорожной станции на 35 гектарах и терминалов для разгрузки грузов. В марте 2018 года была сдана в эксплуатацию первая фаза проекта соединения железной дороги Астара - Астара и грузовой терминал, а также заложен фундамент зернового терминала. А шестого марта этого года состоялось открытие участка Газвин-Рашт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), являющегося основной частью международного транспортного коридора ”Север-Юг". В ближайшем будущем будет построена и сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Рашт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан). Все это усилит транспортно-транзитный и торгово-экономический потенциал наших стран.

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