В Париже состоялся международный франко-грузинский деловой совет MEDEF

3 декабря 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заседание Международного французско-грузинского делового совета MEDEF состоялось в Париже третьего декабря в рамках «Грузино-французского диалога имени Дмитрия Амилахвари», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Грузинскую делегацию во Франции возглавлял заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе.

“Углубление экономических отношений между Францией и Грузией крайне важно, поскольку грузинский бизнес сможет экспортировать товары и услуги во Францию, а также привлекать французские инвестиции в Грузию», - сказала Хатия Цилосани, заместитель министра сельского хозяйства Грузии.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что грузинское вино является ключевым продуктом, который укрепляет деловые связи между этими странами.

На встрече была отмечена заинтересованность французских компаний в сферах сельского хозяйства, фармакологии и туризма Грузии.

Грузинская сторона предоставила французским компаниям подробную информацию о потенциале курортной зоны Цхалтубо и планируемых инфраструктурных проектах.

«Грузино-французский диалог имени Дмитрия Амилахвари" нацелен на дальнейшее развитие и углубление тесного сотрудничества между странами в сферах политики, обороны, безопасности, экономики и торговли, а также культуры и образования», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Декларация об основании диалога была подписана 19 февраля 2019 года президентами Грузии и Франции.

Грузино-французский диалог был назван в честь Дмитрия Амилахвари, как дань уважения погибшему в Эль-Аламейне грузинскому офицеру французского иностранного легиона в 1942 году.

В министерстве пояснили, что формат мероприятия подчеркивает важность политического диалога на высоком уровне между Грузией и Францией, что обусловлено необходимостью вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Диалог будет проходить в Тбилиси и Париже, один раз в году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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