Германия поможет Казахстану в разработке низкоуглеродной экономической стратегии

6 декабря 2019 19:41 (UTC+04:00)

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