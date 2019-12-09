Минэкономики Азербайджана об освобождении от налогов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предоставлены особые льготы стартапам инновационного направления. Если частные предприниматели, предприятия в течение трех лет направят свои доходы на инновационную сферу, то их прибыль будет освобождена от налога.

Об этом замминистра экономики Севиндж Гасанова сказала на панельной дискуссии министров на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» в Бакинском конгресс-центре, сообщает в понедельник Trend.

Кроме того, предусмотрены широкие преференции и для предприятий с кластерами малого и среднего бизнеса: «Они могут быть освобождены от налога на прибыль и земельного налога. Также одним из важных вопросов является решение государством вопроса их финансовой доступности».

Гасанова добавила, что в Азербайджане созданы широкие возможности для развития творческой индустрии.

Замминистра отметила, главные вызовы стоящие перед ними — ускорение экономического роста, стремительное развитие диверсификации. Не менее важные вызовы связаны с обеспечением занятости в Азербайджане, ликвидация безработицы, обеспечение достойной занятости молодежи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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