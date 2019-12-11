Туркменистан обсудил с Красным Крестом программу сотрудничества на 2020 г.

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с региональным главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Жан-Жеромом Касабьянка, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между правительством Туркменистана и МККК на 2020 год, говорится в сообщении.

Кроме того, была дана высокая оценка прошедшим мероприятиям по вопросам здравоохранения, гуманитарного права, а также тематическим курсам и тренингам, организованным совместно с национальным Обществом Красного Полумесяца Туркменистана.

Отметим, что в активе многолетнего партнерства Туркменистана с МКК - реализация ряда совместных программ и проектов, основными задачами которых являются распространение и совершенствование знаний о нормах и принципах международного гуманитарного права (МГП), определенных Женевской конвенцией 1949 года.

Туркменистан ратифицировал этот документ в 1992 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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