Фермеры Азербайджана смогут рассчитать свои субсидии в EKTIS

8 января 2020 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фермеры смогут рассчитать субсидию с помощью калькулятора в электронных кабинетах.

Правила субсидирования производства сельскохозяйственной продукции, утвержденные Указом Президента Азербайджана от 27 июня 2019 года, уже в силе, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно новым правилам субсидирования, фермеры смогут получать шесть видов субсидий через электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS).

Это правило предусматривает субсидирование посевов, урожая, семян, животных, пчел и коконов, применяемое в качестве государственной поддержки фермеров. В первую очередь, в личном кабинете фермера на портале EKTIS выделены разделы субсидий по видам продукции растениеводства и животноводства.

Сумма средств, которые будут выдаваться фермерам по всем видам субсидий, уже определена. В соответствии с новыми правилами, до 15 января аграрный совет должен объявить субсидируемые продукты растениеводства, коэффициенты и суммы субсидий на них.

Для ускоренного обеспечения перехода к электронной системе и своевременной выплаты субсидий фермерам, Совет аграрных субсидий объявил в сентябре 2019 года коэффициенты субсидий на посевы, урожай и семена, квоты на семена и саженцы по видам растений и регионам.

Каждый фермер, заполнивший заявку на субсидию в электронном личном кабинете, сможет рассчитать причитающуюся ему субсидию на калькуляторе в кабинете до подтверждения заявки.

Отметим, что в настоящее время в EKTIS зарегистрировано до 450 тысяч фермеров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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