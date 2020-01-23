Посол: Внешнеторговый оборот Таджикистана увеличился в 2019 году

БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Таджикистана составил 7,5 процента в 2019 году, достигнув объема в восемь миллиардов долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на пресс-коференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

По словам Соли, на протяжении с 2012-2013 года наблюдается устойчивый рост ВВП Таджикистана на уровне 7-7,6 процентов.

"Внешнеторговый оборот страны по итогам 2019 года составил 4,5 миллиарда долларов, что также на 7 процентов больше, чем в 2018 году. Данная сумма включает в себя экспорт объёмом в 1,175 миллиарда долларов и импорт примерно в 3,5 миллиарда долларов",- сказал он.

Как отметил посол, в основном Таджикистан экспортирует драгоценные металлы, текстильную продукцию в Азербайджан. В свою очередь Азербайджан импортует из Азербайджана продукцию химпродукции, технику и так далее, добавил Соли.

Отметим, дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном установлены 29 мая 1992 года. В августе 2007 года была начата деятельность посольства Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан, а в 2008 году – деятельность посольства Таджикистана в Азербайджане.

(Аватор: Наргиз Садыхова)

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