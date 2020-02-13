Ниязи Сафаров: Азербайджан провел большую работу в сфере развития цифровой экономики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан провел большую работу в сфере развития цифровой экономики.

Об этом сказал на международной конференции на тему «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности» заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, сообщает Trend в понедельник с мероприятия.

Развитие цифровой экономики является очень актуальной темой для мира, и Азербайджана в частности.

"Сегодня мы на том этапе, когда цифровая экономика становится широкомасштабной сферой, где появляются новые цели и задачи, новые вызовы и решения. На сегодня для экономики страны важно сокращение зависимости от нефтяного сектора, повышение конкурентоспособности в ненефтяном секторе, развитие человеческого капитала, развитие цифровой экономики", - сказал Сафаров

Замминистра отметил, что Азербайджан провел в этом направлении большую работу. В частности, сформировано "электронное правительство", посредством которого оказываются различные электронные услуги, создаются новые платформы и в целом происходит трансформация традиционной экономики в цифровую экономику нового периода. Так, с момента запуска портала лицензирования и выдачи разрешений в Азербайджане первого марта 2019 года через платформу было выдано более 1500 лицензий. В прошлом году портал был усовершенствован, работа по интеграции информационных систем в портал была продолжена и предпринимателям было предоставлено более 800 электронных лицензий.

Сафаров отметил, что министерство оказывает 94 услуги в сфере экономической деятельности, из которых 68 являются электронными. 63 электронные услуги являются интерактивными, а пять - информационными.

Замминистра отметил, что в 2019 году на портал "электронного правительства" было направлено более 96 тысяч обращений.

Напомним, что сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности". В пресс-конференции участвуют представители министерств экономики, образования, транспорта, связи и высоких технологий, ректор UNEC, а также члены международных организаций

(Автор: Эльдар Джанашвили)