В столице Грузии не будет дефицита сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В столице Грузии не будет дефицита сельскохозяйственных продуктов, заявил представитель Департамента продовольственной безопасности Минсельхоза Грузии Тенгиз Каландадзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, уже определены объекты, где торговцы с закрытых рынков смогут продавать продукты питания в обычном режиме.

«Мы надеемся, что при этом будут соблюдаться все нормы безопасности и рекомендации министерства здравоохранения. Что касается регионов, то сейчас мы ведем переговоры с администрациями рынков, и в случае, если им удастся привести санитарное положение в соответствие с требованиями службы санитарного контроля, они возобновят работу» - заявил он.

По его словам, в отношении рынков будет выработан стандарт, который будет обязателен для выполнения.

«К примеру, у рынка, для того, чтоб он мог продолжить работать, должен быть отдельный вход и отдельный выход, все торговцы должны носить маски. Все торговцы должны будут стоять на безопасном расстоянии друг от друга, кроме того, лицам старше 70 лет будет запрещено входить на территорию рынка. Все автомобили, которые привозят продукты, должны подвергаться обязательной дезинфекции» - заявил Тенгиз Каландадзе.

По его словам, торговые объекты в Тбилиси, которые начинают работать сейчас, продолжат работу и после завершения эпидемии коронавируса.

Как известно, 7 апреля по причине антисанитарии и несоблюдения требований эпидемиологической безопасности все рынки Тбилиси были закрыты.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)