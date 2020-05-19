Аяз Мусейибов: Азербайджан стал первым в СНГ по индексу энергетического перехода

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 44 позицию в индексной таблице отчета Давосского форума по новому индексу энергетического перехода (ETI), что является самым высоким показателем на пространстве СНГ.

Об этом сказал Trend во вторник финансовый аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусейибов.

"Позиция страны в индексе улучшилась на 13 пунктов по сравнению с предыдущим отчетом. Общий показатель страны по индексу ETI составляет 58,1%, что выше глобального показателя ETI (55,1%) за 2020 год. Соответствующий показатель в Молдове составил 52,4%, РФ - 50,5%, Таджикистане - 49,8%, Казахстане - 48,3%, Украине - 43,3%, Кыргызстане - 42,7%. Согласно рейтингу, Азербайджан опередил такие страны, как Катар, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Тунис, Кувейт, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла", - сказал он.

По его словам, соответствующий отчет учитывает основные критерии создания безопасных, устойчивых, доступных и инклюзивных энергосистем для будущих поколений и предусматривает переход на возобновляемые, альтернативные энергосистемы.

"В новом отчете Давосского форума энергетические системы стран оценивались в диапазоне 0-100 процентов по 40 индикаторам. Отчет охватывает данные по более 90 процентам населения мира, 93 процентам глобального энергоснабжения и более 98 процентам номинального валового внутреннего продукта (ВВП) 115 стран. Разработка индекса основана на информации 20 международных поставщиков данных", - подчеркнул он.

Мусейибов отмечает, что по суб-индексу оценка производительности оценена по трем основным направлениям: экономическое развитие и рост; выход на энергию и безопасность; устойчивость окружающей среды.

"В то же время один из вопросов, отмеченных в отчете, заключается в том, что спрос на энергосистемы в последние годы особенно растет в глобальном масштабе. Так, если по сравнению с 2000 годом экономический рост (в выражении ВВП) составил 60 процентов, то глобальный спрос на энергию, соответственно, вырос на 40 процентов. Именно по этой причине особое значение имеет создание доступной и устойчивой энергетической системы на равных условиях для всех", - подытожил финаналитик Центра.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva