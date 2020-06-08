В Азербайджане увеличится производство коконов шелкопряда

БАКУ/Trend/ - В текущем году в Гахском районе планируется собрать 34,4 тонны коконов шелкопряда.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанскую промышленную корпорацию.



Согласно данным, производители Гахского района уже начали сдавать мокрый кокон шелкопряда в ООО «АзерИпек».

«В первые два дня сезона были доставлены 450 килограмм мокрых коконов в пункт приема на станции племенного шелководства Гаха. Их прием на участке осуществляется при участии специалиста по снабжению ООО «АзерИпек»»,- отмечается в сообщении.

Как указали в корпорации, с начала сезона в Гахском районе для обработки были сданы 860 коробок шелкопряда. Из них 620 ящиков являются элитными, а 240 ящиков - гибридными промышленными шелкопрядами.

Отметим, что в этом сезоне впервые в Бейлаганском и Самухском районах, по 50 коробок в каждом, будут выращиваться коконы тутового шелкопряда.

Напомним, что ООО «АзерИпек» закупает килограмм кокона-сырца у шелководов по 4 маната, а государство выплачивает им субсидии в размере 5 манатов за каждый килограмм.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов осмотрел зерновые и табачные участки в Гахском и Шекинском районах, камеры для сушки табака, фруктовые сады и буйволиное хозяйство «Дашуз» производственного и перерабатывающего объединения «Азераграр» в Шекинском районе.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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