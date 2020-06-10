В EKTIS зарегистрировано свыше 500 тыс. пчелиных ульев

БАКУ /Trend/ - В электронной информационной системе сельского хозяйства Азербайджана (EKTIS) зарегистрировано 22 670 пчеловодов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно данным, на 22 670 пчеловодов приходится 22 781 пчеловодческого хозяйстве и 23 052 пчелиных семей. Всего по стране зарегистрировано 506 944 пчелиных улья.

При этом наибольшее число пчеловодческих хозяйств и ульев зарегистрировано в Балакенском районе, на который приходится 1 104 пчеловодческое хозяйство и 32 273 пчелиных улья.

На Загатальский район приходится наибольшее число пчеловодов – 1 349 пчеловодов. Также значительное количество пчеловодов приходится на Агсуинский, Товузский, Лерикский и Гахский районы.

Самая распространенная порода пчел - Кавказская порода Боздаг. По стране зарегистрировано 395 090 ульев принадлежащих пчелам этой породы, что делает почти 78 процентов от числа всех ульев.

В соответствии с правилами субсидирования, утвержденными указом Президента Азербайджана от 27 июня 2019 года, за каждое пчелиное семейство предусматриваются субсидии в размере 10 манатов.

Председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев выразил уверенность в том, что субсидии, выдаваемые пчеловодам, послужат развитию этой области и повышению урожайности.

"Новый механизм позволит нам установить регионы, которые заинтересованы в этой области, но у них невысокая урожайность. Это позволит разработать в будущем проекты по поддержке повышения урожайности", - сказал Алиев.

Отметим, что в соответствии с механизмом субсидирования, который будет применяться с этого года, все субсидии, предоставляемые производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе пчеловодам, собраны воедино в информационной системе Электронное сельское хозяйство. Пчеловоды должны внести в систему информацию о своих хозяйствах, числе пчелиных ульев, породе. Регистрация пчеловодов в системе для получения субсидий в 2020 году завершилась 31 мая.

(Автор: Эльдар Джанашвили)