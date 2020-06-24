Сбор зерновых в Азербайджане завершен на 49% (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 24 июня, с площади в 496,4 тысячи гектаров собраны 1,57 миллиона тонн зерновых, что составляет 49,1 процента урожая, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В частности, с общей площади в 370 тысяч гектаров собраны 78 процентов урожая ячменя в объеме 880,08 тысячи тонн. Пшеницы с 206,7 тысячи гектара собрано 686,7 тысячи тонн.

Средняя урожайность по ячменю составляет 30,4 центнера на гектар, по пшенице - 33,2 центнера на гектар. Средняя урожайность зерновых составляет 31,5 центнера на гектар.

Сбор зерновых продолжается в 22 районах.

Урожайность ячменя в Агдамском районе составляет примерно 36,4 центнера на гектар, Бейлаганском районе - 30,5 центнера на гектар, Бардинском - 39,8 центнера на гектар, Билясуварском - 32,3 центнера на гектар, Физулинском - 31,3 центнера на гектар, Имишлинском - 38,4 центнера на гектар, Нефтчалинском - 27,8 центнера на гектар, Саатлинском - 36,4 центнера на гектар, Сабирабадском - 37,9 центнера на гектар и Евлахском районе - 28,6 центнера на гектар.

В процессе сбора урожая задействованы 1 694 комбайна, из которых порядка 592 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО "Aqrolizinq", а также примерно 919 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Всего в процессе сбора урожая планируется задействовать более 1700 комбайнов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili