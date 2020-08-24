В Азербайджане начинается декларирование осенних посевов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сентября начнется декларирование осенних посевов в информационной системе "Электронное сельское хозяйство" (EKTIS) на 2020-2021 год.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве сельского хозяйства, в рамках нового механизма субсидирования сельхозпроизводителям субсидии предоставляются в соответствии с их декларациями. Фермеры в своем личном кабинете в системе должны выбрать свои территории деятельности, предоставить информацию о культурах, которые они посадят в течение следующих четырех лет, включая осень этого года. По декларации осеннего сева в системе формируется электронная заявка. В электронном заявлении содержится информация об аграрной деятельности фермера, земельном участке и осеннем севе, а также размер подлежащей выплате субсидии. До подтверждения своей заявки, фермер может вносить в нее изменения. После подтверждения электронной заявки проводится мониторинг данных. По завершении мониторинга сумма субсидии переводится на "Карту фермера" заявителя.

В министерстве напомнили, что фермеры не смогут получить субсидии в связи с осенним севом в следующих случаях:

- если фермер не зарегистрирован в ЕKTİS;

- если коэффициент посева для регионов, определенных решением Совета по аграрным субсидиям, равен 0;

- если сев будет осуществляться на участках, категория которых не относится к сельскохозяйственным земельным участкам, а также пастбищах;

- в течение текущего года если сумма на заявленную посевную площадь и многолетние посадки превышает сумму, определенную по результатам мониторинга, на 20-50 процентов;

- в течение текущего и последующих лет если сумма на заявленную посевную площадь и многолетние посадки превышает сумму, определенную по результатам мониторинга, на более чем 50 процентов;

- если необходимые документы и информация не представлены должным образом или своевременно.

Помимо этого, также будут лишены права на получение субсидии фермеры, в прошлом пытались расходовать субсидию на другие цели и или обналичить 75% безналичной субсидии, .

Декларирование осенних посевов будет продолжаться до конца года.

В связи с правилами пользования EKTİS и за технической поддержкой по вопросам декларирования фермеры могут обратиться в Государственные центры аграрного развития и Центры "Служба ASAN".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)