В Кахетии открылось новое предприятие по переработке фундука

БАКУ /Trend/ - В селе Энисели Кварельского района (регион Кахети) открылось новое предприятие по переработке и хранению фундука. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии передает пятницу Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Завод планирует закупать орехи примерно у 300 местных хозяйств. За год здесь смогут высушить до 1 тысячи тонн фундука, а полтонны – хранить до реализации. На производстве уже трудоустроены 16 жителей Энисели.

Предприятие принадлежит компании Agri Management Group of Georgia. По госпрограмме «Единый агропроект» государство инвестировало в проект около 1 миллиона лари (326,7 тысячи долларов). Из них 370 тысяч – это грант (120 тысяч долларов), а более 300 тысяч лари (98 тысяч долларов) – льготный агрокредит.

«Предприятие по сдаче, переработке и хранению фундука будет обслуживать местных фермеров и позволит производителям получать высококачественную продукцию. Нынешний год особенно важен, поскольку мы ожидаем урожай фундука примерно в 50 тысяч тонн», — сказал замглавы Минсельхоза Грузии на открытии завода.

Завод в Энисели был создан при поддержке государственного Агентства развития села, а также «Проекта развития сектора фундука Грузии» — совместной программы Агентства международного развития США (USAID) и компании AgriGeorgia, принадлежащей итальянскому гиганту Ferrero.