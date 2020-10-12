В Казахстане выделили финансирование на антикризисные меры в сфере экологии

Почти 40 млрд тенге выделили в Казахстане на антикризисные меры в сфере экологии в 2020 году, передает Trend со ссылкой на LS.

Львиная доля приходится на решение водных проблем.

Согласно информации министерства экологии, геологии и природных ресурсов, за счет дополнительно выделенных 39,2 млрд тенге финансирование вырастет до 125,7 млрд тенге.

Из антикризисных средств больше всего финансируется усовершенствование ирригационных и дренажных систем – 24,8 млрд тенге. Из них 17,4 млрд тенге – за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета и 7,4 млрд тенге – за счет внешних займов.

Также 7,2 млрд тенге будут направлены на реконструкцию объектов водного хозяйства по "Дорожной карте занятости на 2020-2021 годы". Всего пять проектов. Это строительство (1,9 млрд тенге), реконструкция (2,3 млрд тенге) и перенос участка (1,7 млрд тенге) Эскулинского водовода с учетом водоснабжения в Жезказгане; реконструкция и модернизация Жиделинского водохранилища с внедрением автоматизации (450 млн тенге); реконструкция Айтикенского гидроузла (700 млн тенге).

Кроме того, за 7 млрд тенге будут модернизироваться водные ресурсы. Всего запланировано семь проектов.

Всего 204,2 млн тенге выделены на управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира.