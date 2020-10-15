Центробанк Азербайджана предоставил лицензию компании по аграрному страхованию

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на осуществление страховой деятельности ОАО «Объединенная страховая компания по аграрному страхованию», которая является управляющей компанией по аграрному страхованию в Азербайджане. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

Сообщается, что компании-учредители будут выступать в качестве страховых компаний-посредников в системе агрострахования.

Заметим, что уставный капитал компании составляет 2,2 миллиона манатов. Ее учредителями являются семь страховых компаний: PASHA Sigorta, Qala Sigorta, Meqa Sigorta, Xalq Sigorta, AzSigorta, Baki Sigorta и Azerbaycan Senaye Sigorta, с равной долей в уставном капитале - по 312,5 тысяч манатов каждая.

Отметим, что решением ЦБА минимальный уставный капитал «Объединенной аграрной страховой компании» определен в размере одного миллиона манатов. Однако, в целях обеспечения финансовой устойчивости и соблюдения пруденциальных норм компания имеет право формировать уставный капитал в размере, превышающем установленный государством минимальный объем.

(Автор: Зейни Джафаров)