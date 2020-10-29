Наладить производство кожи и обработку шерсти планируют в области Казахстана

В Кызылординской области хотят наладить производство кожи и обработку шерсти, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По данным областного управления сельского хозяйства, в регионе не обрабатывают шкуру и шерсть животных. Ежегодно область реализует на внешние рынки около 100 тонн верблюжьей шерсти, а также около 65 тысяч шкур КРС и более 130 тысяч шкур мелкого рогатого скота. Очень много этой продукции просто сжигается. В регионе нет предприятий по обработке данной продукции. Если из шкуры животных изготавливать кожу, то ее можно реализовать в четыре раза дороже. Поэтому в области прорабатывается вопрос открытия производства кожи совместно с монгольскими компаниями. Стоимость проекта – 2 млрд тенге.

«В нашем регионе проводится работа по налаживанию экспорта продукции сельского хозяйства. С начала года было экспортировано 38,9 тысячи тонн сельхозпродукции. Это по сравнению с прошлым годом больше на 116,7%. Сельхозпродукты, произведенные в области, экспортируются в Россию, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Монголию, Таджикистан, Украину, Туркменистан, Узбекистан, Грузию, Китай, Польшу, Германию, Литву, а также в Ирак», - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Шахмардан Койшыбаев.