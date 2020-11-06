Сегодня на выставке в Китае была представлена продукция более 20-и азербайджанских компаний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на 3-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае (Китай) была представлена азербайджанская продукция.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

На выставке была представлена продукция, произведенная при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) более чем 20-ю компаниями страны - гранатовый сок, фундук, фруктовые дистилляты, минеральные воды, мучные и кондитерские изделия, чай, варенье, компот, лимонад, вино и другие алкогольные напитки, сухофрукты и другая продукция.

Отмечается, что в рамках выставки пройдут дискуссии по увеличению экспорта азербайджанской продукции, а также встречи с потенциальными покупателями.

Отметим, что восьмого июня при совместной организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), торгового представительства Азербайджана в КНР и Китайского научно-исследовательского института пищевых продуктов и ферментации был организован мастер-класс в формате видеоконференции по дегустации азербайджанских вин, производимых ООО "Şirvan Şərabları", ОАО "İsmayıllı Şərab-2", а также ОАО "Göygöl Şərab Zavodu".

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Fidan_Babaeva