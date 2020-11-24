Туркменистан и ПРООН обсудили проекты Рабочих планов на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Программа развития ООН (ПРООН) обсудили проекты Рабочих планов на 2021 год.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», обсуждения прошли по видеосвязи.

Сообщается, что обсудив приоритетные направления деятельности и основные мероприятия на предстоящий год, представители ПРООН отметили проводимую работу и подход туркменской стороны к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Согласно сообщению, была выражена уверенность, что позиция Туркменистана будет служить реализации новых совместных проектов и программ, которые станут важными шагами к достижению Целей устойчивого развития, адаптированных Туркменистаном.

Напомним, что ПРООН в Туркменистане содействует внедрению инновационных методов сельского хозяйства.

Отметим, что ранее между министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН было подписано соглашение по проекту «Устойчивое развитие городов в Туркменистане: Комплексное развитие зелёных городов в Ашхабаде и Авазе».

Целью данного проекта является широкое использование «зелёных» технологий в строительстве, продвижение экотуризма, а также управление отходами, их переработка и использование вторсырья.

(Автор: Джейла Алиева)

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