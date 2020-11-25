Разрабатывается 10-летний стратегический план для ОАО "Азерхалча"

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерхалча" и ООО “Davud Mamedov” подписали контракт на сумму более 129,852 тысяч манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на портал "Электронные закупки".

Согласно данным, определен победитель тендера, объявленного ОАО "Азерхалча" по разработке 10-летнего стратегического плана для ОАО "Азерхалча".

«По решению тендерной комиссии победителем тендера была выбрана компания ООО “Davud Mamedov”. С компанией был подписан контракт на сумму около 18,957 тысяч манатов», - указано на портале.

ОАО “Азерхалча” - открытое акционерное общество Азербайджана, которое занимается производством ковров и ковровых изделий, их экспортом, организацией продажи в стране и за рубежом, применением новых технологий в производстве ковров и ковровых изделий, модернизацией материально-технической базы и её рациональным использованием.

ОАО “Азерхалча" было создано по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva