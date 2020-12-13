Азербайджан увеличил доходы от экспорта кофе и чая

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане экспорт кофе и чая за 10 месяцев текущего года составил 7,8 миллионов долларов США, что указывает на рост на 2,7 процента в годовом исчислении.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, доля этой продукции в общем экспорте Азербайджана достигла 0,06 процентов против 0,05 процентов в предыдущем году.

В импортных операциях по кофе и чаю за год наблюдается рост на 2,55 миллиона долларов (5,2 процентов). Так, их объём составил 51,8 миллиона долларов. Доля данной продукции в общем импорте Азербайджана составила 0,59 процентов, увеличившись за год на 0,16 процентных пункта.

В январе-октябре 2020 года объём внешнеторгового оборота кофе и чая составил 59,8 миллионов долларов США, что на 4,9 процента или же на 2,76 миллиона долларов больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Напомним, что в целом по итогам 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года. Из них более 12,2 миллиардов долларов, или же 58,25 процентов пришлись на долю экспорта, а оставшиеся 8,8 миллиардов долларов или 41,75 процента - на импорт.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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