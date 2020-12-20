Экспорт из Азербайджана в Малайзию многократно вырос

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев 2020 года экспорт Азербайджана в Малайзию составил 60,59 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным, экспорт в прошлом году из Азербайджана в Малайзию составил 475 тысяч долларов.

"Долевое участие Малайзии в общем экспорте Азербайджана составило 0,5 процентов от совокупного объема",- говорится в отчете.

В январе-октябре 2020 года импорт продукции Малайзии в Азербайджан составил 48,95 миллионов долларов, в то время, как годом ранее этот показатель составлял 49,08 миллионов долларов.

Долевое участие Малайзии в общем импорте Азербайджана осталось неизменным и составило 0,6 процентов.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Малайзией составил 109,53 миллионов долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза больше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Малайзией за отчетный период осталось положительным, составив 11,6 миллионов долларов.

В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

В настоящее время в Азербайджане функционирует малайзийская компания PETRONAS, которая осуществляет совместную деятельность с рядом азербайджанских компаний в сфере энергетики. За годы своей деятельности, нефтяная компания Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) вложила в экономику Азербайджана свыше 4 миллиардов долларов.Осуществляется сотрудничество между малайзийской национальной компанией PETRONAS с Государственно нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

В 2016 году между PETRONAS и SOCAR было подписано два меморандума о взаимопонимании по поиску возможностей для добычи нефти (месторождение "Гошадаш"), по поставкам сжиженного газа для электростанций SOCAR (в Египте, Индии и Мальте).

Основными продуктами импорта в Азербайджан из Малайзии являются: топливо, химические компоненты, пальмовое масло и так далее.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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