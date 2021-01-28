«Роскосмос» и Казахстан договорились о создании спутниковой группировки ДЗЗ

БАКУ /Trend/ - Госкорпорация «Роскосмос» и Казахстан договорились о реализации инвестиционного проекта по созданию спутниковой группировки ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) среднего разрешения, состоящей из трех космических аппаратов, передает Trend со ссылкой на «Роскосмос».

Соглашение было достигнуто 27 января 2021 года в ходе второго заседания Межгосударственного совета по космосу, являющегося органом отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ, осуществляющего свою деятельность в пределах своих полномочий и являющегося подотчетным совету глав правительств СНГ.

По итогам заседания сторонами был утвержден план работы совета на 2021 год и подписаны соответствующие решения по вопросам повестки дня. Среди подписанных документов также были двусторонние документы по совместным проектам России и Казахстана.

Так, стороны договорились о реализации инвестиционного проекта по созданию спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из 3-х космических аппаратов, и о цифровизации отраслей экономики Казахстана на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли, геоинформационных технологий и спутниковой навигации.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)