В Москве прошла церемония открытия очередного стенда «Дары Азербайджана»

БАКУ /Trend/ - В рамках развития концепции «Торговый Дом «Азербайджан»» на площадке гипермаркета «Твой Дом» в Мякинино в Крокус Сити состоялась торжественная церемония открытия очередного стенда «Дары Азербайджана» с представленной на нем азербайджанской продукцией под брендом Made in Azerbaijan.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Торговое представительство Азербайджана в Российской Федерации.

По данным представительства, с приветственной речью на церемонии выступил Торговый представитель Азербайджана в Российской Федерации Руслан Алиев. Он рассказал о проекте «Дары Азербайджана», который является составной частью системы поддержки азербайджанских экспортеров и продвижения азербайджанской продукции на российском рынке.

Как говорится в сообщении, успешность проекта и рост объема поставляемой продукции отметил также руководитель отдела рекламы и PR-сети гипермаркетов «Твой Дом» Магеррам Ахмедов.

В рамках мероприятия гости смогли поближе познакомиться с продукцией, производимой в Азербайджане, и попробовать национальные азербайджанские сладости. В преддверии Международного женского дня - 8 Марта Торговое представительство Азербайджана в РФ совместно с командой Crocus Group поздравили женщин, создав атмосферу праздника с национальной музыкой и танцами.

(Автор: Фидан Бабаева)