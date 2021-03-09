Азербайджан и ЕС обсуждают итоги отчета о бизнес-среде

БАКУ /Trend/ - C Европейским союзом обсуждаются итоги "Отчета о бизнес-среде ЕС-2020”.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его мнению, этот документ отражает высокие моральный дух, ожидания и оценки бизнеса.

Глава ведомства также поблагодарил ЕС за качественную работу.

Ранее министр заявил, что бизнес в Азербайджане вступает в период восстановления после пандемии коронавируса.

По его словам, итоги первых двух месяцев 2021 года обнадеживают, и, по предварительным данным, налоговые поступления выполнены на 118,7 процента по сравнению с прогнозами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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